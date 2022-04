Mi adhesión a Petro no quiere decir que esté llegando el santismo, eso no existe: Alfonso Prada

Alfonso Prada, exdirector del Sena y secretario de la Presidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos, habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, acerca de su adhesión a la campaña de Gustavo Petro. El exfuncionario aseguró que en su decisión “no hay voltereta alguna”.

“Tengo muchos afectos en la Coalición de la Esperanza, creo que hay gente supremamente bien intencionada, pero temo que hay una polarización que se ha abierto paso y lo que se está enfrentando para el 29 de mayo son dos visiones de país y de sociedad. Una, la representa Gustavo Petro y es la que, por mis convicciones y mi historia, por haber participado en la construcción de construcción de la paz, está mucho más resguardada aquí”, sostuvo.

“El santismo no existe, el expresidente está dedicado hoy en la Universidad de Columbia a ser profesor . La respuesta es directa, no represento, aquí no está llegando el santismo, no existe, eso necesita una organización política”, complementó.

De acuerdo con Prada, quien llega como jefe de debate y tendrá la función de manejar las comunicaciones de la campaña, asumió el compromiso de dialogar con empresarios y su objetivo es alejar temores infundados. “Esto no es un salto al vacío ni un descarrilamiento, sino un camino seguro a la paz de Colombia”, afirmó.