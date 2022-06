En diálogo con Mañanas BLU cuando Colombia está al aire , Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial Gustavo Petro, habló sobre las declaraciones que en redes sociales revivieron varios usuarios en las que una vez Petro dijo que “la mujer colombiana, hoy, no se deja llevar por los padres, actúa de acuerdo a las hormonas y, tanto en los estratos populares, rurales, urbanos, como en las clases altas, la mujer aprendió a seguir sus hormonas”.

Al respecto, aseguró que nunca había escuchado dicha declaración y explicó que, según entendió, Petro se refería a que en “este momento”, las mujeres son “más libres para para ejercer su sexualidad”.

Publicidad

“Yo no he conversado de ese audio, pero en todo caso, pienso que lo que realmente está diciendo es que la mujer en este momento es más libre para ejercer su sexualidad. Antes una mujer tenía que guardar su virginidad hasta el matrimonio y me parece que lo que habla, primero refiriéndose al hombre, pero luego a la mujer, es de la posibilidad de que la mujer también tenga una sexualidad responsable, me refiero a que sea dueña de su propia sexualidad”, comentó.

“(…) Educar a hombres, mujeres, niños y niñas en una educación sexual responsable es vital y me parece que realmente a lo que está haciendo alusión es como los hombres también tienen la libertad de tener sus actos sexuales desde que son niños (…) Las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres de vivir nuestra sexualidad responsable y ser educados para poder asumir esa sexualidad y, me parece que a eso es a lo que se refiere; no lo había escuchado, es primera vez que lo escucho”, añadió.