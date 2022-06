“Soy provida, el aborto a los seis meses tiene un riesgo inminente”: Verónica Alcocer

La esposa del candidato presidencial Gustavo Petro , Verónica Alcocer, se pronunció en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, acerca de las polémicas surgidas en medio del debate electoral acerca del papel de la mujer en la sociedad colombiana.

“Soy provida, me he referido a la extensión de los plazos (…) Yo jamás he estado en contra de las mujeres que deciden abortar, al contrario, siempre he sido respetuosa de las libertades individuales de cada una. He expuesto mi posición personal. En los casos en que la Corte sentencia el aborto, estoy totalmente de acuerdo, respeto las libertades”, sostuvo.

Publicidad

“Soy mamá de tres hijos, en la ampliación de los plazos a seis mees, corre riesgo la vida de la mujer. El riesgo es inminente para una mujer en ese plazo”, agregó.

Verónica Alcocer destacó el poder del debate y la necesidad de conciliar las diferencias en democracia.

“Vengo de una familia conservadora, ha sido un proceso maravilloso que después de 22 años me engrandece a mí, a pesar de que los seres humanos tengamos diferencias, podemos sobreponernos en ese amor que es universal, que es el amor de los seres humanos”, sostuvo Alcocer.

Sobre el papel de la mujer en la sociedad, Alcocer se refirió a la libertad de que las colombianas puedan decidir qué rol pueden jugar.

Publicidad

“Cuando conocí a Gustavo Petro yo ya tenía un hijo, fui madre soltera a los 21 años, mi hijo tiene hoy 24 años. Fue criado también por Gustavo y el día que yo me casé resolví dedicarme a la maternidad y dedicarme por supuesto a criar a mis hijos, a sembrar semillitas para el mundo y ser hoy lo que lo que mis hijos son para la sociedad”, indicó