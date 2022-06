"No me sorprendió para nada la adhesión de Alejandro Gaviria a Petro": Sergio Fajardo

“Yo sabía que él iba a apoyar a Petro”, sentenció Sergio Fajardo sobre el anuncio del ex precandidato presidencial Alejandro Gaviria, quien este jueves reveló su apoyo y voto por Gustavo Petro en las elecciones. Declaraciones que hizo en paralelo al término de la reunión que sostuvieron los de la Coalición Centro Esperanza con Rodolfo Hernández.

Fajardo, quien horas antes aclaró que aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo con el candidato de la Liga Anticorrupción, aseguró en Mañanas BLU que no le sorprendió en nada la adhesión de Gaviria a Petro. Además, dejó en el aire posibles conflictos que vio durante su campaña presidencial.

“Para nada, a estas alturas de la vida ya no me sorprendo con nada. Yo sabía que él iba a apoyar a Petro, se lo escuché en la reunión del lunes. Ahora, de ahí para atrás muchas cosas hay en la vida (…) Yo estaba concentrado en hacer mi campaña, tengo mi cuaderno con todo lo que he visto, pero ahora la reflexión es otra”.

“Ahora vamos a trabajar fuertemente en la conversación con Rodolfo, hacerla bien hecha y demostrarle a Colombia”, añadió el excandidato de la Colación Centro Esperanza sobre los acuerdos a los que buscan llegar con Hernández de cara a las elecciones de segunda vuelta de este 19 de junio.

Declaraciones de Alejandro Gaviria

Aunque anunció oficialmente su apoyo a Petro, Gaviria reconoció que tiene varias preocupaciones sobre algunos temas, pero dijo que “no es momento para la neutralidad”.

“(…) Gustavo Petro representa en este momento la opción más responsable, institucional y liberal; los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las cortes, son mayores con Rodolfo Hernández”.