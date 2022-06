Es oficial: Alejandro Gaviria apoyará campaña presidencial de Gustavo Petro

Como lo anticipó BLU Radio, el exministro de Salud del Gobierno Santos y exrector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de junio.

No obstante, durante su mensaje, Gaviria reconoció que tiene varias preocupaciones sobre algunos temas, pero dijo que “no es momento para la neutralidad (…) Gustavo Petro representa en este momento la opción más responsable, institucional y liberal; los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las cortes, son mayores con Rodolfo Hernández”.

Publicidad

Adicionalmente manifestó que Petro, “ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio, ha respetado el debate, ha presentado ideas y propuestas. Rodolfo no. Desde el punto de vista democrático, me parece cuestionable una campaña que ha apelado a un discurso anticorrupción eficaz, pero oportunista”.

Mi posición de cara a la segunda vuelta presidencial en defensa de la democracia, las ideas liberales y el cambio social: pic.twitter.com/0wBAsgNdQB — Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 2, 2022

La mayor parte de su anuncio lo concentró en criticar al exalcalde de Bucaramanga, por ejemplo, aseguró que, “la demagogia anticorrupción es oportunista e inconveniente, acaba con la confianza de las instituciones y va minando, poco a poco, la idea de la democracia, todo en busca de un interés electoral”.

Sin embargo, también criticó algunas propuestas del candidato del Pacto Histórico, especialmente en el tema de salud, el cual Gaviria lideró como ministro en el Gobierno anterior, “me preocupa, así lo he manifestado muchas veces; una estrategia de atención primaria no es un reemplazo al sistema de salud, nuestro sistema de salud hay que fortalecerlo, no acabarlo”.

Publicidad

Vale la pena recordar que la afinidad de Gaviria con Petro quedó en evidencia, incluso, antes de primera vuelta, cuando dijo en una entrevista con The Financial Times que Colombia duerme sobre un volcán y que es mejor una “explosión controlada” con Petro.

Gracias Alejandro Gaviria por tu apoyo. Conformaremos el mejor equipo economico para sacar a Colombia de la crisis y lograr su mejor y más alta prosperidad. https://t.co/tgg4MQhSTm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2022

Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy: