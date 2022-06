¿Para dónde va el Centro Democrático si los caminos a la Presidencia son Petro y Rodolfo Hernández?

Las elecciones legislativas del 13 de marzo y la primera vuelta presidencial reflejaron un notable descenso en el apoyo de la ciudadanía al denominado uribismo, cuya expresión más viva era hasta entonces el Centro Democrático. Actualmente, la colectividad pareciera perder con el paso del tiempo el poder político. En Mañanas BLU, cuando Colombia está la aire, líderes políticos conversaron sobre el presente y el futuro del partido en una segunda vuelta que tiene como común denominador el cambio.

Escuche las reflexiones y el análisis del congresista Ciro Ramírez , el representante Andrés Forero y el senador electo Alirio Barrera.

"Primero tuvimos un candidato que era Óscar Iván Zuluaga, luego apoyamos Federico Gutiérrez, ahora en lo personal que cada uno quiera en lo que crea que le conviene o no al país. En lo personal, creo que podemos coincidir con Rodolfo Hernández, con Petro no coincidimos en temas como manejo de pensiones, democratizar la tierra, ni acabar la minería o los hidrocarburos para que se encarezcan más los alimentos. No compartimos su modelo económico. Como partido no va a haber ningún pronunciamiento", opinó Ciro Ramírez.

"En los últimos 20 años, incluyendo los dos gobiernos de Uribe, los dos de Santos y justo antes de que se presentara el tema de la pandemia, hubo avances significativos, como en el tema de la salud, cobertura y universalización de la educación básica. Entiendo que hay muchas cosas por hacer, peo desde el Centro Democrático debemos defender esos avances", indicó Forero.

"Hemos sido siempre un partido que se ha dado a conocer por el patriotismo y el amor a la patria. Siento que estamos en una buena posición. He manifestado que mantener una independencia por parte del partido sería sumamente importante. No estamos inmiscuidos en ninguna campaña. Entre hoy y mañana tendremos alguna reunión donde se dará una directriz, siempre buscando lo mejor para Colombia", declaró el senador electo Alirio Barrera.