Por un piropo, Verónica Alcocer conoció a Gustavo Petro

La esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, reveló en Mañanas BLU, entre otros detalles de su vida, cómo conoció, en el año 2000, al hoy candidato presidencial. Ocurrió durante una conferencia en la universidad en la que ella estudiaba, según relató.

“Nosotros nos conocimos a principios del 2000, en el primer semestre. Yo vivía en Sincelejo, estaba estudiando Derecho y lo invitamos a la universidad a que diera una conferencia. A ese día no sabía quién era Gustavo Petro, él llegó como uno de los invitados. No hubo mucho intercambio de palabras, nada. Simplemente pasó, dijo un piropo, siguió y, después, escuchando el panel me pareció inteligentísimo”, relató.

Ese último detalle, la inteligencia, contó Alcocer, la terminó conquistando pues, según dijo, “eso tiene lo suyo”.

Después de allí hubo una atención que se le iba a hacer y yo preparé un paté de cerdo, un plato que mi papá me enseñó a hacer. Hasta allí fue

Alcocer relató que su papá, de tendencia política conservadora y admirador de Álvaro Gómez, supo, desde un inicio, quién era Gustavo Petro, pero no puso mucha resistencia a la relación.

“No me puso mucha resistencia porque cuando quiso saber quién era ya se lo tenía dentro de la casa. Me di a la tarea de no decirle el nombre. Le dije que era un nombre muy inteligente, igual de inteligente que él. Mira el mensaje, que no es ambiguo a lo que digo ahora: tenían posiciones políticas contrarias, pero sabía que eso podría generar un enfrentamiento, sin conocerlo”, dijo.

Añadió que ella creyó que dos personas inteligentes se entenderían y reveló detalles de la conversación previa que tuvo con su padre: “Sé que cuando lo conozcas y se escuchen lo vas a comprender, no me preguntes el nombre, invitémoslo y si a ti te parece que no es, te prometo que no es. Nunca hubo una resistencia”.

Escuche la entrevista completa con Verónica Alcocer en Mañanas BLU: