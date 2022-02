Ricardo Arias se dedicó a boicotear: senador Milton Rodríguez sobre pelea en Colombia Justa Libres

Ricardo Arias, presidente del partido cristiano Colombia Justa Libres, junto al senador John Milton Rodríguez , cuya aspiración presidencial de esa colectividad quedó en entredicho por un fallo del Consejo nacional Electoral (CNE), hablaron sobre la agria confrontación que sostienen.

" Ricardo Arias no está de acuerdo porque tiene una aspiración a ser candidato presidencial, por eso le pedí garantías. Él es copresidente del partido y no puede presidir la convención por sus intereses, no quiso hacerse a un lado. Al ver que las mayorías no le favorecían se dedicó a boicotear", declaró John Milton Rodríguez.

"Yo me promulgué, a mí me eligió el 75% de la convención nacional del partido que es conformada por delegados departamentales elegidos democráticamente por las bases. En esa convención estuvieron los delegados y las cien autoridades elegidas democráticamente entre concejales, ediles, congresistas y diputados", añadió.

De acuerdo con el congresista, el CNE tiene pendiente analizar un recurso, con el que espera demostrar la violación de sus derechos políticos y al debido proceso en el caso.

"En el análisis de la impugnación no se tuvieron en cuenta todas las pruebas que se adjutaron. A mí se me violaron mis derechos políticos, porque no me dieron derecho a la defensa ni la contradicción. Ni a mí, ni a la nueva presidenta del partido. El desbalance al debido proceso es absoluto", complementó el senador.

De acuerdo con Ricardo Arias, contraparte de John Milton Rodríguez, sí hubo una violación al debido proceso, pero en la designación de John Milton Rodríguez, así como un incumplimiento de requisitos.

"El mismo comité de garantías, en el mismo interno de la convención, dijeron, cuatro de los cinco integrantes, que no se cumplieron los requisitos y que fue violado el debido proceso ,por lo que no podemos continuar la convención. Así lo expresaron ante el CNE. El fallo es categórico. Son 94 páginas, no es un fallo cualquiera. Fue investigado, pidieron videos, grabaciones, las actas, en fin, todo", sostuvo Arias.

Escuche a Ricardo Arias y a John Milton Rodríguez en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: