“Rodolfo Hernández fue descortés, más cuando fue él quien me llamó a conversar”: Sergio Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo, habló en Mañanas BLU sobre la decisión del aspirante Rodolfo Hernández de cerrar las puertas a una posible alianza con la Coalición Centro Esperanza de cara a la segunda vuelta. De acuerdo con el exgobernador de Antioquia, Hernández no actuó con cortesía, sino todo lo contrario.

"Me sorprendió, en especial los términos. Él decía que era un tema de cortesía y que 'no, muchas gracias' y eso no se corresponde con lo que habíamos conversado. Para que quede claro y no pongamos tantas cosas en la boca de uno que no son. Rodolfo Hernández me llamó a mí el domingo de las elecciones y me dijo que quería conversar conmigo, que cuando subiera a Bogotá quería sentarse. Nosotros en la coalición, el lunes, nos reunimos, dimos por terminada la unión. Cada quién iba a tomar el camino que considerara correcto o quisiera y así hicimos", sostuvo.

Publicidad

" No era una cortesía ni por amabilidad que conversaba . Entregamos a lo que nos habíamos comprometidos. Ese no, gracias, suena descortés, de acuerdo con lo que habíamos conversado", agregó el excandidato.

Según Fajardo, la declaración del domingo se saltó al trámite que se le iba a dar a una serie de propuestas que se iban a presentar a la campaña de Hernández.

"Él subió a Bogotá, es la expresión que usa, el jueves, nos reunimos cuatro personas que dijimos, conversemos con Rodolfo Hernández a ver de qué se trata y qué se puede hacer en términos de lo que está ocurriendo en segunda vuelta. Nos ponemos en contacto con él, con Ángel Becassino y el hijo. Nos sentamos en mi apartamento en Bogotá, a hablar, a discutir acerca de la segunda vuelta, en temas que tenemos discrepancias", indicó.

Fajardo dejó en claro que no votará por Gustavo Petro en segunda vuelta, sin importar el "desplante" que sufrió con el exalcalde de Bucaramanga. El excandidato aseguró que dejará por escrito su posición y que ya ha sido llamado por integrantes del Pacto Histórico a quienes les ha dejado en claro su posición.

Publicidad

“Hay tres opciones y le digo una para que quede el titular en BLU: yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir porque no voto por Gustavo Petro. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico y han conversado conmigo y yo les he dicho que por él no voy a votar”, puntualizó.

Fajardo reveló también que, en una reunión del domingo en la noche, con los miembros de su equipo (Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo) decidieron que cada uno decidirá qué camino tomar respecto a la segunda vuelta.

Publicidad

A la pregunta sobre si no es por Petro, por quién será su voto, Fajardo dijo que quedan dos alternativas, ya que decidió votar en segunda vuelta: votar por Rodolfo Hernández o en blanco, aunque aclaró que con Rodolfo Hernández no hay ningún tipo de conversación.