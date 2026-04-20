Luz María Zapata contra Federico Gutiérrez: "Fue una piedra en el zapato"

En medio de la carrera electoral, Luz María Zapata, fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, lanzó fuertes críticas contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien responsabilizó de entorpecer la relación entre el Gobierno nacional y las ciudades capitales.

Durante la entrevista en Recap Blu, Zapata habló de su paso por Asocapitales y eso le permitió identificar tensiones profundas entre los mandatarios locales y el Ejecutivo, tensiones que, según ella, se vieron agravadas por intereses políticos.

"Él fue una piedra en el zapato porque él llegó con una agenda política. Yo estoy segura que él esperaba en algún momento renunciar para lanzarse a la Presidencia. Después vio los números no le daban, y ya siguió con su pelea. Yo creo que es una lástima que pretendan que Asocapitales o que cualquier gremio territorial lo manejen políticamente”, afirmó Zapata al referirse a Gutiérrez.

Según explicó, el alcalde de Medellín no permitió construir una relación fluida entre los alcaldes y el Gobierno nacional mientras ella estuvo al frente del gremio.



Zapata también señaló que este tipo de posturas afectaron la gestión territorial. A su juicio, aunque pueden existir diferencias con el presidente de turno, los gobiernos locales deberían priorizar el trabajo técnico y la coordinación institucional.

"Uno puede que no se entienda con el presidente, pero uno sí se puede entender con el Gobierno”, agregó.

Luz María Zapata Foto: Blu Radio

¿Descentralización?

En medio del debate de la descentralización y la autonomía regional, Zapata dejó clara su posición: no cree en un modelo federal para Colombia, pero sí en fortalecer las capacidades de los territorios. Argumentó que las profundas desigualdades entre departamentos hacen inviable una transición hacia el federalismo.

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Finalmente, reveló que su acercamiento con Luis Gilberto Murillo surgió tras escucharlo en una entrevista, lo que la motivó a buscarlo incluso viajando a Washington para ofrecerle su apoyo.

"Yo muevo montañas, lo que sea. Y he sido siempre muy apasionada, y sobre todo con la gente que creo. Y a mí, Luis Gilberto Murillo me inspira una manera. Me parece un hombre tan increíble", concluyó.