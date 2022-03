Romper el espinazo a corruptos y crear empleo: Jorge E. Robledo expone sus propuestas en Mañanas BLU

El precandidato por la Coalición Centro Esperanza Jorge Enrique Robledo, expuso en diálogo con Mañanas BLU sus propuestas en una última oportunidad antes de las elecciones de este domingo, 13 de marzo, que definirán a los candidatos únicos de cada movimiento que irán a disputar las presidenciales en mayo.

Para Robledo , hay dos problemas fundamentales que deben ser enfrentados en Colombia y a los que, según dijo, les dará prioridad: la corrupción y el desempleo. En este último, enfatizó que es preocupante como colombianos salen del país a buscar oportunidades porque aquí “no se les da empleo a los que quieren generar riqueza”.

“Enfrentaré a los corruptos con fuerza, estoy convencido que es un cáncer que si no se supera no se podrá resolver los problemas nacionales. Espero que al final de mi gobierno le haya roto el espinazo a los corruptos. Tengo un programa de gobierno muy preciso con ese sentido”.

“Y lo principal, crear fuentes de empleo. Un país que no le da empleo a su gente es espantoso. Quien no tiene trabajo no tiene acceso a salud, vacaciones, pensión y aguanta hambre. Si no hay trabajo no hay desarrollo nacional (…) Esto es un debate de hace 50 años, el problema es que Colombia no es un país en vía de desarrollo, es preso del subdesarrollo, es así”, añadió.

El precandidato presidencial mencionó que Colombia es “un país que produce poco e importa en exceso”, una problemática que afecta en el crecimiento de la economía y a los productores, según subrayó y, por eso toda su “oposición a los tratados de libre comercio (TLC) y a la postura de César Gaviria”.

Sobre esas relaciones exteriores, dijo que el presidente Iván Duque “convirtió, de manera irresponsable, las relaciones internacionales con Venezuela en un asunto de política interna” y que “el problema principal migratorio de este continente es, el de Venezuela es grave, pero el de Colombia es peor”, pues, según detalló, hay “cinco millones de colombianos en el exterior porque Colombia no fue capaz de darles empleo”.

Por otro lado, habló sobre su carrera política y respondió a la pregunta de, en dado caso llegará a perder en las consultas, sería el fin de su vida política o seguiría.

“No, en mi caso no se necesita ser congresista o tener un cargo de importancia para hacer política. Hice política cuando fui estudiante y después; seguiré haciendo política de una u otra política, soy un servidor público y seguiré en esto hasta el último momento”.