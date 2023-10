"Soy admirador de Bukele": Jaime Andrés Beltrán, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga

Jaime Andrés Beltrán, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, reconoció en diálogo con Meridiano Blu que es "admirador de Bukele", el presidente de El Salvador, cuyas ideas, según dijo, han dado resultados.

"Soy admirador de Bukele, el papel que ha hecho ha dado resultados importantes. Quisiera tomarme un café con él y conocer su visión frente a la política colombiana. Los bumangueses están viviendo un problema de hacinamiento, pero la idea de parecerme a Bukele es errada", dijo el candidato Beltrán

Por otra parte, Beltrán, quien contó que comenzó su carrera política con vocación social hace 22 años, se calificó como "una de las opciones de los bumangueses para recuperar la ciudad del populismo".

Propuestas para la seguridad en Bucaramanga

En ese sentido, dijo que la ciudad llevan "8 años sin un líder" y explicó que una de sus propuestas, de militarizar algunas zonas de la ciudad, nace "para pedir acompañamiento de la Policía y el Ejército para fortalecer algunos puntos críticos" de Bucaramanga.

Creemos en recuperar la gobernabilidad desde el respeto y volviendo a tener control del territorio, eso es lo que queremos recuperar", complementó

sobre el tema de la seguridad para la capital de Santander.

En referencia al Páramo de Santurbán, el candidato Beltrán aseguró que es un tema que "siempre sale en épocas electorales, para atacar o ganar votos". Eso sí, afirmó que, de llegar a la Alcaldía de Bucaramanga, trabajará por la defensa del páramo, un espacio que "no se toca" y con el cual tiene una "postura radical", pues "con el agua no se negocia, no se juega".

Beltrán niega relación con clanes políticos

"Llevo 12 años peleando por la Alcaldía y nunca fui una opción para los clanes políticos. tener un lugar en Bucaramanga ha sido una labor titánica y aparezco primero y ahora todos los clanes están conmigo. Mi campaña está liderada con la comunidad. No he comprometido ni mi gobernabilidad ni mi administración", explicó.

Finalmente, sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de transporte Metrolínea, Beltrán, avalado para las elecciones por el Centro Democrático, señaló al Concejo de tener "responsabilidad", pese a que los opositores, dijo, advirtieron de los puntos hoy críticos en el sistema: "Habíamos advertido que si no se tomaban acciones íbamos a terminar en lo que tenemos hoy", concluyó.