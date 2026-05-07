¿Alteraron los chats de Paloma y Benedetti? Lombana dice que fue para "hacer daño"

La presunta alteración de chats privados de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia volvió a sacudir el escenario electoral. Su abogado, Jaime Lombana, aseguró en entrevista con Recap Blu que algunos mensajes filtrados, incluidos los relacionados con el ministro del Interior, Armando Benedetti, habrían sido modificados “para hacer daño” a la campaña de la integrante del Centro Democrático.

"No nos cabe la menor duda que en esos WhatsApp, en esos chats, se dio una alteración del contenido de esa extracción. Es decir, hay una extracción ilegal, ilícita, pero adicionalmente hay una edición del contenido de esa información para hacer un daño a la campaña, cualquiera que sea la postura que asuman", afirmó el abogado.

Vale recordar que la candidata denunció que su teléfono habría sido vulnerado, incluyendo información privada sobre sus desplazamientos, seguridad y conversaciones personales. Lombana confirmó que ya interpuso una denuncia formal ante la Unidad de Delitos Informáticos de la Fiscalía General de la Nación y señaló que las autoridades han actuado con rapidez frente al caso.

¿Cómo hackearon celular de Paloma?

El abogado explicó que, según expertos consultados dentro de la Fiscalía, actualmente existen tecnologías de hackeo conocidas como “zero click”, mediante las cuales los delincuentes informáticos pueden acceder a un dispositivo sin necesidad de contacto físico ni de que la víctima abra enlaces o archivos. Para Lombana, esto explicaría cómo terceros habrían tenido acceso a conversaciones privadas y movimientos de campaña de Valencia, algo que -según contó- venía generando preocupación desde semanas atrás.



De acuerdo con el penalista, la senadora sospechaba desde hace tiempo que alguien conocía información reservada de sus giras políticas y cambios de agenda.

"La doctora Paloma Valencia nos ha venido expresando esa angustia, esa preocupación y esa sorpresa porque se da cuenta que le están adivinando, conociendo información que solamente ella manejaba", agregó Lombana.

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También hizo referencia al trino publicado por Abelardo De La Espriella, el cual, según dijo, genera dudas sobre cómo llegó esa información a manos de terceros. Sin embargo, aclaró que será la Fiscalía la encargada de establecer si existe alguna relación entre quienes habrían ejecutado el hackeo y quienes difundieron los contenidos filtrados.

“El hackeo real está absolutamente probado y demostrado”, concluyó.