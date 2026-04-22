Cepeda promete crear “sistema anticorrupción” mientras ultima acuerdos con Alianza Verde

Se desarrolló la reunión del candidato presidencial Iván Cepeda con las bancadas y dirigentes del Partido Verde en la segunda vicepresidencia del Senado de la República, oficina de la senadora Ana María Castañeda.

La reunión se dio para confirmar los acuerdos programáticos que alcanzaron, entre los puntos propuestos por la campaña presidencial y el partido.

Según la mayoría de los congresistas e integrantes de la dirección nacional del partido, en la decisión de hace algunas semanas, coinciden en la varios temas del plan de gobierno de Cepeda y por eso decidieron sumarse a esa campaña, aunque hay algunas voces disidentes que aunque no podrán hacer campaña, como Angélica Lozano, Jonathan Pulido (‘Jota Pe’ Hernández), Katherine Miranda, Cathy Juvinao, entre otros, es conocido que votarán por otros aspirantes presidenciales.

Cepeda solo se limitó a decir que hablará de los acuerdos en el momento oportuno.



Sobre denuncia de Angie Rodríguez

Pero frente a los temas de coyuntura, antes de entrar a la reunión, Cepeda comentó que se debe investigar las denuncias de corrupción al interior del Gobierno nacional que denunció Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien también advirtió que hay una “asociación que ata delinquir” de aproximadamente 20 personas en el alto Gobierno, cercanas al presidente Gustavo Petro.



"Esos son hechos que pertenecen a una esfera que requieren una investigación", dijo.

Juliana Guerrero y Angie Rodríguez Foto: Blu Radio/Presidencia de la República

Y frente a si esto puede afectar su campaña considera que no, a pesar que la dirigencia que respalda al actual Gobierno está en su campaña, prometiendo la continuidad de otra administración de izquierda.

"Sé que en el Gobierno se han presentado situaciones de corrupción. En mi gobierno vamos a crear un sistema anticorrupción", prometió el candidato.

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Además de esa reunión, este jueves será la asamblea de la dirección nacional de la Alianza Verde para votar lo que se acordó en la reunión y el plan de gobierno de Cepeda.

Hipotéticamente, también se votaría la escisión solicitada por el senador Jonathan Pulido, conocido como ‘Jota Pe’ Hernández.