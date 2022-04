¿Cuál es el futuro el Centro Democrático?

El Centro Democrático fue uno de los partidos menos votados el 13 de marzo, lo que generó una crisis al interior de la colectividad , así como una ola de renuncias por diversas diferencias. Este lunes en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, hablaron sobre el tema dos militantes de la colectividad: Edward Rodríguez y Ernesto Macías, así como Juanita Cataño, quien decidió abandonar el partido.

" Renuncié a la militancia del Centro Democrático por cuestiones más regionales que nacionales, pero he visto que efectivamente ha sido una tendencia, no solo desde el Valle del Cauca, las decisiones de las directivas, no sé si respaldadas o ignoradas por la dirigencia nacional. La política no solo es Bogotá. También tenemos unos conflictos en los territorios", declaró Cataño.

"Hace cuatro años dejamos de ser ese equipo donde había unidad. Ese comité de Ética que no tiene nada de ético no pudo demostrar nada en contra de mía. En todo lo que se me ha señalado he siempre salido con la cabeza en alto, porque siempre he actuado con honorabilidad. Me dolió eso de 'tú no vas', porque 'no me parece'. Eso a mí me hizo un daño reputacional muy grande. Ni sé de qué era de lo que me acusaban", declaró Edward Rodríguez a quien se le impidió ser precandidato a la Presidencia.

"En el partido han ocurrido muchas cosas lamentables. En el 2018, siendo presidente del Congreso, le dirigí una nota a la directora solicitando una información sobre los ingresos y los gastos del partido. En esa oportunidad lo manifesté públicamente, que ella debería hacerse a un lado, salir de la dirección, pero a raíz de algunas circunstancias internas decidí no volver a incursionar en ese tema. Lo conversé incluso con el propio expresidente Uribe. De allá a hoy, la cosas han sido peor. Necesitamos una reunión interna donde tenemos que mirar lo que ha pasado y decirnos las verdades", sostuvo Ernesto Macías por su parte.

