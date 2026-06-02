"El centro está jugando un papel crítico": ex ministra Cecilia López previo a la segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la exministra de Agricultura Cecilia López aseguró que los sectores de centro tendrán un papel determinante en la definición del próximo Gobierno. La exfuncionaria hizo un llamado a la moderación de los discursos políticos y advirtió sobre los efectos de la creciente polarización en el país.

Durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30 AM, López afirmó que el centro político se ha convertido en un actor clave en la actual coyuntura electoral. Según explicó, más allá del peso de los votos, este sector podría influir en la manera como se desarrolla el debate democrático durante las próximas semanas.

"El centro está jugando un papel crítico, no solo en términos de voto", afirmó la exministra, quien expresó preocupación por el tono que ha adquirido la confrontación política en medio de la campaña presidencial.

López también cuestionó el impacto que han tenido algunas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre dirigentes y exfuncionarios que han expresado diferencias con el Gobierno. En ese sentido, aseguró que las palabras de un jefe de Estado tienen repercusiones que pueden trascender el escenario político.



"A mí me ha pasado con las palabras del presidente. Cada que me califica de ser traidora, no se imagina las redes y eso se traduce en ataques físicos. Antes era una traidora, ahora una debilucha. El presidente no se da cuenta del daño que nos hace", manifestó.

La exministra sostuvo que este tipo de señalamientos terminan afectando las posibilidades de acercamiento con sectores moderados del espectro político. A su juicio, los mensajes de confrontación dificultan la construcción de consensos en un momento en el que el país necesita acuerdos amplios.

"En términos políticos, imagínese el daño que hace buscando el centro. Qué posibilidad tienen ahora de llamar al centro. Yo soy testigo de que las palabras de un presidente pesan mucho y especialmente con esta polarización", señaló.

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Asimismo, relató que las reacciones negativas en redes sociales tienen consecuencias en la vida cotidiana de quienes son objeto de ataques constantes. Aunque aclaró que estas situaciones no alcanzan la gravedad del discurso original, sí generan preocupación en el entorno familiar.

"He visto que las reacciones negativas en redes sí se traducen, no con el mismo nivel, en exposición a que le digan a uno cosas feas. Ya no me asustan, pero sí tiene impacto en la vida de uno y hace que la familia viva muy nerviosa", afirmó.

En sus declaraciones, López también hizo referencia al senador Iván Cepeda y cuestionó la posibilidad de que sectores de centro respalden proyectos políticos que, en su opinión, se han caracterizado por la descalificación de quienes piensan diferente.

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"El presidente le puso una cruz violenta a Iván Cepeda. ¿Con qué cara el centro se va a unir a una izquierda dura, extrema y fuerte? ¿Qué autoridad va a tener Cepeda cuando llame al centro, mirando lo que el presidente ha hecho?", expresó.

Finalmente, la exministra pidió responsabilidad a los candidatos que disputarán la Presidencia y aseguró que el país espera una campaña más moderada en la recta final del proceso electoral. Además, solicitó evitar mensajes que profundicen las divisiones entre los colombianos.

"El país sí tiene que hacer un llamado. Creo que no está dispuesto a aguantar esto. Los dos candidatos se tienen que medir", concluyó López.