Mauricio Gómez renuncia al Senado y al Partido Liberal

El senador Mauricio Gómez renunció a su curul en el Senado y a su militancia en el Partido Liberal. La decisión la tomó para poder dedicarse a la campaña de Abelardo De La Espriella.

“Las exigencias crecientes de esta campaña presidencial demandan de mí cada día más energía, tiempo y presencia. Por esa razón, antes que permanecer formalmente en el Congreso, sin poder cumplir a plenitud con las cinco semanas finales de la legislatura, prefiero dar un paso al costado con responsabilidad y con respeto por esta institución”, dijo el senador Mauricio Gómez en la plenaria de este martes.

Mauricio Gómez fue anteriormente representante a la Cámara y anunció hace algunos meses que sería precandidato presidencial.

José Manuel Restrepo, Mauricio Gómez y De La Espriella X: @MauricioGomezCO

Sin embargo, Gómez finalmente renunció a su aspiración a la Presidencia y anunció su apoyo a la campaña del abogado Abelardo De La Espriella.



Actualmente, Gómez es jefe de debate en esa campaña presidencial.