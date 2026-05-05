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Mauricio Gómez renuncia al Senado y al Partido Liberal

El saliente senador hace parte de la campaña de Abelardo De La Espriella.

Mauricio Gómez
Mauricio Gómez
X: @MauricioGomezCO
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 5 de may, 2026

El senador Mauricio Gómez renunció a su curul en el Senado y a su militancia en el Partido Liberal. La decisión la tomó para poder dedicarse a la campaña de Abelardo De La Espriella.

“Las exigencias crecientes de esta campaña presidencial demandan de mí cada día más energía, tiempo y presencia. Por esa razón, antes que permanecer formalmente en el Congreso, sin poder cumplir a plenitud con las cinco semanas finales de la legislatura, prefiero dar un paso al costado con responsabilidad y con respeto por esta institución”, dijo el senador Mauricio Gómez en la plenaria de este martes.

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Mauricio Gómez fue anteriormente representante a la Cámara y anunció hace algunos meses que sería precandidato presidencial.

José Manuel Restrepo, Mauricio Gómez y De La Espriella
José Manuel Restrepo, Mauricio Gómez y De La Espriella
X: @MauricioGomezCO

Sin embargo, Gómez finalmente renunció a su aspiración a la Presidencia y anunció su apoyo a la campaña del abogado Abelardo De La Espriella.

Actualmente, Gómez es jefe de debate en esa campaña presidencial.

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