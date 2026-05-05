Luis Gilberto Murillo renunciaría a su candidatura presidencial y apoyaría a Iván Cepeda

El excanciller Luis Gilberto Murillo estaría a punto de dar un giro en la carrera presidencial. Según fuentes cercanas, el candidato anunciaría en las próximas horas su renuncia a la aspiración que impulsaba por firmas, en un evento previsto para este 6 de mayo a las 10:00 de la mañana en el Hotel Tequendama.

La decisión, de confirmarse, estaría ligada a una eventual adhesión a la candidatura de Iván Cepeda, el representante del Pacto Histórico, quien también estaría presente durante el anuncio. El movimiento marcaría un reacomodo dentro del espectro político de cara a las elecciones, especialmente entre sectores cercanos a la izquierda.

Murillo había lanzado su candidatura en mayo de 2025 con la intención de posicionarse como una opción independiente. Para ello, optó por la recolección de firmas y, desde entonces, buscó tomar distancia del Gobierno, pese a haber ocupado varios cargos durante la administración de Gustavo Petro.

Su paso por el Ejecutivo incluyó la embajada en Washington y, posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al que llegó tras la salida de Álvaro Leyva. Durante su gestión, jugó un papel en la superación de la crisis diplomática con Estados Unidos por la deportación de colombianos, uno de los momentos más tensos en la relación bilateral.



Luis Gilberto Murillo. Foto: Parques Nacionales Naturales.

Tras su salida del Gobierno, Murillo reforzó su discurso de independencia. Sin embargo, su eventual respaldo a Cepeda evidenciaría un viraje estratégico que podría responder a cálculos electorales como a la necesidad de consolidar alianzas dentro del bloque progresista.

En la fórmula vicepresidencial lo acompañaba Luz María Zapata, expresidenta ejecutiva de Asocapitales entre 2023 y 2025, cuyo futuro político también quedaría en el aire tras esta decisión.

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Se espera que el anuncio oficial confirme no solo la renuncia de Murillo, sino también los términos de su posible adhesión, en un momento en el que comienzan a definirse apoyos y coaliciones de cara a la contienda electoral.