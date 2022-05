"Si hubo fraude en las legislativas, favoreció al Pacto Histórico": Federico Gutiérrez

El candidato presidencial Federico Gutiérrez manifestó en Voz Populi que sí tiene dudas sobre las garantías para las elecciones que serán el 29 de mayo. Además, señaló que en caso de que se haya presentado fraude en las votaciones legislativas, el partido que se favoreció fue el Pacto Histórico.

“Las dudas que tenemos todos de lo que pasó en las legislativas no se han aclarado. Me parece delicado que se había anunciado una auditoría externa y no llegó, ni para vigilar que terminó pasando con las legislativas, el software, ni para las elecciones presidenciales. Claro que hay dudas”, expresó.

Gutiérrez también comentó que si se comprueba fraude en las elecciones legislativas, “ocurrió a favor del Pacto Histórico”, haciendo referencia a los votos que tuvo el partido días después de cerrar las urnas.

“No es normal que le hayan aparecido 700.000 votos. Si esos votos hubieran aparecido en otro partido, y no en el Pacto Histórico, ya hubieran incendiado el país, pero como les apareció a ellos no hay fraude”, añadió.

El candidato también dijo que Gustavo Petro “está asustado” porque sabe que perderá la Presidencia y por eso no reconocerá los resultados de las elecciones.

¿Fico Gutiérrez reconocerá resultados de las elecciones?

Federico Gutiérrez afirmó en BLU Radio que si el domingo hay garantías por parte de la Registraduría en el resultado de las elecciones y si la democracia indica que otro candidato ganó, no saldrá a pedir a los ciudadanos que "enciendan el país".

"Si veo que hay todas las condiciones para las elecciones y que en democracia no gané, sino otro, yo reconozco las elecciones y nunca voy a salir a pedirle a alguien que encienda el país o la Registraduría", concluyó el candidato.