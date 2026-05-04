"Tengo hasta a los mamertos enamorados": María Fernanda Cabal habla sobre la campaña

La senadora María Fernanda Cabal ha estado muy activa en la redes sociales en las últimas semanas y afirmó en Recap Blu que tiene "enamorados" a diferentes sectores de la política, incluyendo a los "mamertos".

Según manifestó, optó por mostrar un lado más cercano y ligero, compartiendo contenido personal, incluyendo su estilo y apariencia. Según relató, esta estrategia ha generado reacciones inesperadas, incluso de sectores ideológicamente opuestos.

"Tengo hasta a los mamertos enamorados. Maravilloso, ¿o no?", dijo en Recap Blu.

Cabal explicó que este estilo en redes sociales responde a la necesidad de “refrescar la imagen” y reducir la tensión constante de la política. Aseguró que, en un país complejo como Colombia, también es importante conectar desde lo humano y no tomarse la vida con tanta rigidez.



"Este país es demasiado pesado, demasiado complejo, y tenemos que vivir porque lo único que no se recupera es el tiempo", agregó.

¿Creará su propio partido?

La senadora confirmó que avanza en la idea de crear su propio partido, aunque todavía no existe un nombre definido. Según explicó, ha recibido múltiples propuestas por parte de sus seguidores, quienes han sugerido términos como “libertad”, “verdad” o incluso incluir su apellido. La senadora aseguró que será un proceso participativo antes de tomar una decisión final.

La dirigente del Centro Democrático también se refirió a su futuro político inmediato, sin descartar ninguna posibilidad. Aunque en el pasado se mencionó una eventual candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca, Cabal insistió en que su prioridad es consolidar un movimiento propio que eventualmente se convierta en partido.

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"Uno nunca descarta nada en política. Sí ha habido voces que dicen que debería ser la siguiente gobernadora que sería seguramente inderrotable. Tengo empresarios que dicen que me financian la campaña. Mucha emoción, pero uno no puede precipitarse", afirmó.

María Fernanda Cabal. Foto: Blu Radio.

En ese contexto, mencionó como referentes internacionales a líderes de derecha que han construido plataformas políticas desde cero, como Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Santiago Abascal en España. Cabal destacó que conoce de cerca sus procesos y admira la forma en que han consolidado proyectos políticos con identidad propia.

Las próximas semanas serán determinantes para definir el futuro político de la senadora.