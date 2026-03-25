“No me cabe duda”: Abelardo De La Espriella dice que María Fernanda Cabal votará por él

El abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella aseguró que tiene asegurado el voto de la senadora María Fernanda Cabal. En conversación con Recap Blu, aseguró que no tendría ningún problema en recibirla en su campaña.

"María Fernanda Cabal es una patriota (...) No me cabe la menor duda, estoy seguro", afirmó el candidato, recalcando que la senadora no votaría en primera vuelta por Paloma Valencia, quien viene de ganar la Gran Consulta por Colombia en las elecciones interpartidistas del 8 de marzo.

El precandidato agregó que Cabal, aunque públicamente no lo manifieste por restricciones políticas, marcará en el tarjetón del 31 de mayo por él y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo.

"Yo estoy seguro que cuando se encuentre allá en el cubículo, en la soledad del voto, le va a poner la raya al tigre. Tan sencillo como eso”, agregó.



Abelardo De La Espriella Foto: Blu Radio

De La Espriella también sostuvo que una parte importante de la base del Centro Democrático ya lo viene acompañando, pese a las divisiones internas dentro de ese sector político. En ese sentido, defendió la libertad del electorado y afirmó que en democracia “nadie es dueño de nadie”, por lo que los votantes pueden tomar decisiones independientes, incluso si militan en un partido.



¿Cómo financia la campaña presidencial?

En medio de cuestionamientos sobre la financiación de su campaña, De La Espriella aseguró que su aspiración no recibe aportes de terceros y que se sostiene exclusivamente con recursos propios. Según explicó, decidió respaldar económicamente su candidatura a partir de un proyecto inmobiliario desarrollado antes de su lanzamiento político.

El abogado detalló que impulsó la construcción de un complejo de 'apartasuites' en la zona T de Bogotá, compuesto por 53 unidades de lujo, cuyo valor total alcanzó los 62.000 millones de pesos. De acuerdo con su versión, el proyecto fue vendido en su totalidad en un periodo de cuatro meses, lo que le permitió estructurar financieramente su campaña.

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Asimismo, indicó que su patrimonio está siendo utilizado como garantía ante entidades bancarias para obtener recursos, los cuales —según afirmó— serán devueltos con la reposición de votos. También señaló que cuenta con una firma auditora encargada de vigilar cada peso invertido, con el fin de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos.