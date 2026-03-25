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“No me cabe duda”: Abelardo De La Espriella dice que María Fernanda Cabal votará por él

De La Espriella también catalogó de "coherente" la posición de Cabal y su esposo José Félix Lafaurie al desmarcarse y no sentirse representados con la candidatura de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo.

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