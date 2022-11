Reforma electoral será radicada el próximo martes

El Gobierno Nacional tiene prácticamente listo el texto de la reforma electoral que será radicada en el Congreso de la República la próxima semana para que inicie su trámite en el legislativo.





Esta iniciativa, que será tramitada por ‘fast track’, es producto de lo pactado en La Habana con las Farc, en el punto dos de la agenda relacionado con participación política y la necesidad de reformar el sistema electoral colombiano para dar mayores garantías en el proceso de reincorporación política de los miembros de esta guerrilla y solucionar temas como la financiación de campañas políticas.





La Misión Electoral Especial entregó hace un mes un informe de recomendaciones al presidente Juan Manuel Santos que sirvió como insumo principal, pero sobre el cual se han hecho varias modificaciones tras reuniones con partidos políticos y autoridades electorales del país.





Fueron muchas las críticas que se desprendieron del informe de la MEE en temas como la creación de una Corte Electoral, propuesta que no sería incluida en el texto definitivo. El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, ha advertido en varias ocasiones la inconveniencia de tramitar por la llamada vía rápida un proyecto que toca temas como la arquitectura institucional, la financiación política y las reglas de juego para los partidos políticos del país, aún más a menos de un año de elecciones legislativas y presidenciales.





La ampliación de curules en la Cámara de Representantes, la creación de la Corte Electoral Colombiana y la eliminación de la Sección Quinta del Consejo de Estado son aspectos que no serían tocados en este proyecto.





El lunes se adelantará una última reunión con partidos políticos, previo a la radicación del texto el martes 16 de mayo.





-El presidente Juan Manuel Santos firmó el primer contrato paz, por 160 mil millones de pesos, para proyectos de infraestructura en los Montes de María.



-Las decisiones con Electricaribe cobraron factura con las finanzas de Gas Natural Fenosa en primeros meses del año, al registrar una caída del 9.6% en el primer trimestre del año.



-Fue capturada la gerente del Hospital San Jerónimo de Montería por presuntas irregularidades en la contratación.

-En Ibagué la Policía de Tránsito inmovilizó un vehículo en el cual había un menor de tres años. La denuncia la hizo la propia madre del niño, quien asegura que los uniformados no se percataron que al interior del automóvil se encontraba su hijo.

-¿Qué opina sobre la propuesta del Consejo de Política Criminal que busca eliminar la pena carcelaria a los padres que incumplan con la cuota alimentaria de sus hijos? Esa fue la pregunta que hicimos a nuestros oyentes a través de redes sociales.

-La Casa Blanca aseguró que es falso que el presidente Donald Trump le hubiera pedido lealtad al exdirector del FBI antes de despedirlo.

-Chelsea se coronó campeón de la Liga inglesa por 2da vez en las últimas tres temporadas.

-Desde la próxima semana arrancará el estudio en el concejo de Bogotá del proyecto de acuerdo que presentó el distrito para construir nuevas obras de infraestructura en la capital.

