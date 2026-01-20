En vivo
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Federación Venezolana de Fútbol oficializó a Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador absoluto

Federación Venezolana de Fútbol oficializó a Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador absoluto

Tras consumarse el fracaso en la ruta hacia la Copa del Mundo 2026, la Federación Venezolana de Fútbol tuvo que replantear el rumbo de la selección nacional de cara a futuros ciclos mundialistas.

Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
 /  AFP
|
Actualizado: 20 de ene, 2026

