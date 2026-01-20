Federación Venezolana de Fútbol oficializó a Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador absoluto

La Selección de Venezuela quedó sin opciones de clasificar al Mundial de 2026 tras caer ante Colombia el pasado 9 de noviembre, en un partido clave de las eliminatorias sudamericanas que terminó por arrebatarle al combinado vinotinto la posibilidad de alcanzar, al menos, el repechaje.

El equipo dirigido entonces por el argentino Fernando “Bocha” Batista tuvo un inicio prometedor. Apenas al minuto 3, la Vinotinto abrió el marcador tras una rápida jugada de dos toques entre Nahuel Ferraresi y Salomón Rondón, que derivó en una asistencia por la banda para Telasco Segovia, quien sacó un derechazo cruzado imposible para el guardameta colombiano.

Venezuela vs. Colombia // Foto: AFP

Sin embargo, cuando Venezuela comenzaba a ilusionarse con la repesca, el conjunto empezó a mostrar fragilidades defensivas. Un mal despeje aéreo permitió a Luis Javier Suárez, goleador del encuentro, definir a pie de arco y empatar el partido en el primer tiempo. A partir de allí, el encuentro se inclinó del lado cafetero y terminó con una derrota que dejó a Venezuela sin el puesto de repechaje, mientras Colombia afrontó la última fecha de la eliminatoria con su clasificación ya asegurada al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Con este resultado, Venezuela volvió a quedarse fuera de una Copa del Mundo, un objetivo que nunca ha conseguido en su historia, lo que reavivó las dudas sobre el futuro del proyecto deportivo y obligó a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) a replantear el rumbo de la selección nacional.



Tras consumarse el fracaso en la ruta hacia la Copa del Mundo, la FVF anunció oficialmente este martes, 20 de enero, el nombramiento del exdefensor vinotinto Oswaldo Vizcarrondo como nuevo seleccionador absoluto, de cara al próximo ciclo mundialista. El ente rector calificó la designación como parte de un “proyecto a largo plazo”.

Oswaldo Vizcarrondo, nuevo seleccionador de Venezuela. Foto: AFP

“Esto no es un nombramiento, esto es un proyecto. Es un proyecto a largo plazo”, afirmó el presidente de la FVF, Jorge Giménez.

Vizcarrondo, exfutbolista de amplia trayectoria con la selección nacional, disputó eliminatorias mundialistas y Copas América, y formó parte del equipo que logró el cuarto lugar en la Copa América 2011, el mejor resultado histórico de Venezuela en ese torneo.

En los últimos años, se consolidó además como una figura clave en el desarrollo del fútbol formativo, al desempeñarse como seleccionador de la Venezuela Sub-17, con la que consiguió la clasificación al Mundial de Catar 2025. En esa cita, la Vinotinto juvenil avanzó desde la fase de grupos, pero fue eliminada tras caer 2-1 ante Corea en la ronda de eliminación directa.