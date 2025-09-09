Colombia vs. Venezuela HOY EN VIVO: online y gratis el cierre de las Eliminatorias 2026

Fiesta y nervios en Maturín este martes, 9 de septiembre de 2025, para el esperado duelo Colombia vs. Venezuela HOY por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La ‘Vinotinto’ nunca había estado tan cerca de clasificar a una Copa del Mundo de la FIFA, pero en frente tendrá a la ‘Tricolor’ de Néstor Lorenzo, que busca seguir sumando puntos en el ranking FIFA y perfilarse como cabeza de serie.

El partido se juega en el estadio Monumental de Maturín y promete ser decisivo para ambas selecciones. Además, la 'rivalidad' entre ambas selecciones le dan un toque especial a este encuentro en donde apunta a que ninguno de los equipos dejará de buscar la victoria en el trámite de los 90 minutos.



Colombia vs Venezuela EN VIVO HOY: aquí la transmisión online

¿A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Venezuela HOY?

El esperado encuentro entre Colombia y Venezuela, válido por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, se jugará este martes, 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde en el Estadio Monumental de Maturín.

La afición podrá seguir el partido EN VIVO online a través del canal de YouTube de Blog Deportivo de Blu Radio, con la narración y comentarios de su equipo especializado. Además, la transmisión oficial estará disponible en Gol Caracol y Ditu, ambos de Caracol Televisión, que también ofrecerán el minuto a minuto y análisis con expertos.



La Vinotinto, más cerca que nunca de su primera clasificación al Mundial

Por primera en su historia, la selección de Venezuela roza con la posibilidad de llegar a una Copa del Mundo del FIFA. Si bien lo hará de manera directa, el asegurarse un cupo al repechaje le abre un mundo de posibilidades al equipo para que su país .

Esta posibilidad se da también gracias al cambio del formato del Mundial, que pasó de 32 a 48 selecciones y le dio dos nuevos cupo a Conmebol.

Venezuela - Colombia Foto: AFP

Historial de enfrentamientos entre Colombia y Venezuela en Eliminatorias

Enfrentar a la 'Vinotinto' nunca ha sido fácil para la Selección Colombia y ejemplo de ello ha sido el historial entre ambos equipos por Eliminatorias Sudamericanas en donde, hasta ahora, la 'tricolor' solo consiguió dos victorias en territorio venezolano (1996 y 2022).

Es decir, que en 9 choques por Eliminatorias, la 'tricolor' ha perdido ha perdido 2 y el resto han terminado en empate.



Alineaciones probables de Colombia y Venezuela para el partido de hoy