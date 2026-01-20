En vivo
Crisis humanitaria en Guaviare: desescolarización y reclutamiento bajo la sombra del conflicto

Crisis humanitaria en Guaviare: desescolarización y reclutamiento bajo la sombra del conflicto

La transición a actividades virtuales fue inviable para la mayoría de las familias en zonas remotas que carecen de computadores y conectividad, dejando a los menores sin educación y sin acceso a la alimentación básica proporcionada por el PAE.

