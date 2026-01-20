Chontico Día resultado del último sorteo hoy, martes 20 de enero de 2026

Publicidad
El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde mantiene una fuerte tradición entre los apostadores. Su popularidad se explica por la sencillez de su mecánica, la constancia de sus sorteos diarios y la expectativa que genera cada resultado, revisado a diario por miles de personas con la esperanza de obtener un premio.
Gracias a su formato accesible y a la variedad de opciones de apuesta, este chance hace parte de las alternativas preferidas dentro del portafolio de juegos legales del país, atrayendo tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de manera ocasional.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 20 de enero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece diversas modalidades que se adaptan a distintos estilos de juego y niveles de experiencia, permitiendo que cada participante elija la opción que mejor se ajuste a sus expectativas:
Esta diversidad de modalidades amplía las posibilidades de juego y refuerza el atractivo del Chontico Día entre diferentes tipos de apostadores.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento accesible para distintos perfiles de jugadores.
Esta flexibilidad permite que cada persona administre su presupuesto y decida cuánto invertir en cada jugada, manteniendo siempre el carácter recreativo del juego.
El proceso para reclamar los premios del Chontico Día se realiza en puntos autorizados y requiere cumplir con algunos requisitos básicos:
Según el valor del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:
Consultar siempre los canales oficiales y conservar el tiquete en óptimas condiciones resulta clave para garantizar un proceso de cobro ágil y exitoso.