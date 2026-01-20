Chontico Día resultado del último sorteo hoy, martes 20 de enero de 2026

El chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde mantiene una fuerte tradición entre los apostadores. Su popularidad se explica por la sencillez de su mecánica, la constancia de sus sorteos diarios y la expectativa que genera cada resultado, revisado a diario por miles de personas con la esperanza de obtener un premio.

Gracias a su formato accesible y a la variedad de opciones de apuesta, este chance hace parte de las alternativas preferidas dentro del portafolio de juegos legales del país, atrayendo tanto a jugadores frecuentes como a quienes participan de manera ocasional.



Número ganador del chance Chontico Día hoy, martes 20 de enero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 20 de enero del 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Modalidades de juego del Chontico Día

El Chontico Día ofrece diversas modalidades que se adaptan a distintos estilos de juego y niveles de experiencia, permitiendo que cada participante elija la opción que mejor se ajuste a sus expectativas:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta diversidad de modalidades amplía las posibilidades de juego y refuerza el atractivo del Chontico Día entre diferentes tipos de apostadores.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción de entretenimiento accesible para distintos perfiles de jugadores.

Esta flexibilidad permite que cada persona administre su presupuesto y decida cuánto invertir en cada jugada, manteniendo siempre el carácter recreativo del juego.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar los premios del Chontico Día se realiza en puntos autorizados y requiere cumplir con algunos requisitos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Consultar siempre los canales oficiales y conservar el tiquete en óptimas condiciones resulta clave para garantizar un proceso de cobro ágil y exitoso.