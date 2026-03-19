"Solo dos candidatos logran recoger principios democráticos de Cambio Radical": Carolina Arbeláez

La representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez aseguró que su partido aún no define un apoyo presidencial, aunque dejó claro que el panorama ya se redujo a dos opciones de cara a las elecciones.

“Hay solo dos candidatos que logran recoger los principios y los valores democráticos de Cambio Radical”, afirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30, al referirse a las conversaciones internas de la colectividad.

Según explicó, la decisión aún no está tomada, pues el partido buscará primero acercamientos programáticos. “Vamos a sentarnos con los candidatos para lograr esos acuerdos programáticos”, dijo, al insistir en que la prioridad será discutir propuestas antes que respaldos políticos.

Arbeláez señaló que la colectividad cuenta con una agenda definida en temas clave. “Aquí hay unas respuestas claras sobre cómo recuperar el rumbo del país”, sostuvo, al mencionar iniciativas en seguridad energética, salud, vivienda y seguridad.



Sobre el panorama político, la congresista reconoció que la decisión se complicó tras el pronunciamiento de Abelardo de la Espriella, quien rechazó el apoyo de partidos tradicionales. “Con este comunicado es claro… creo que ahora solo tenemos dos opciones”, explicó.

En ese sentido, planteó dos caminos para Cambio Radical: actuar como partido o dejar en libertad a sus miembros. “Si queremos actuar en colectividad… nos toca sentarnos con la candidata Paloma Valencia”, indicó, al mencionar a Paloma Valencia como una de las alternativas.

Incluso, expresó afinidad con esa candidatura: “Paloma ha venido convocando a la unidad… a lograr acuerdos programáticos y democráticos”, y añadió que “podemos hacer historia promoviendo… a la primera mujer presidenta de este país”.

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La representante también cuestionó la negativa de algunos sectores a hacer acuerdos políticos. “Los partidos finalmente se necesitan”, afirmó, y advirtió que sin consensos previos “terminan haciendo acuerdos burocráticos y no programáticos”.

En medio de la discusión, insistió en que el futuro gobierno requerirá respaldo político: “El gobierno que llegue va a necesitar de los partidos”, dijo, al señalar que el Congreso será clave para la gobernabilidad.

Finalmente, confirmó que la decisión no será inmediata. “El partido… va a tomar decisiones después de Semana Santa”, explicó, detallando que habrá consultas con bases, militantes y líderes regionales.

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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: