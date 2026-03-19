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"Solo dos candidatos logran recoger principios democráticos de Cambio Radical": Carolina Arbeláez

La decisión se complicó tras el pronunciamiento de Abelardo de la Espriella, quien rechazó el apoyo de partidos tradicionales.

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