Electricaribe radicó queja ante MinComercio por diferencias legales con el Estado

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aseguró que Electricaribe radicó un documento en el que asegura tener diferencias legales con el país, para lo cual habría 6 meses para resolver dichos problemas.



La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, aseguró que su ministerio recibió una controversia por parte de Electricaribe, es decir, un documento en el que la empresa de energía manifiesta sus diferencias con el Estado acerca de su intervención.



Esta controversia está amparada en el acuerdo bilateral de inversión y será el Ministerio quien dé su visto bueno para su aprobación, por lo que tendrá un plazo de seis meses para su estudio.



"El ministerio está encargado de la controversia internacional. En ese proceso les puedo contar que efectivamente recibimos una controversia por parte de Electricaribe amparado en el acuerdo bilateral de inversión, donde efectivamente presentaron unos argumentos que el Ministerio está evaluando para poder dar paso a la aprobación y tendríamos seis meses dentro de ese proceso para una negociación. En el caso que no se de una negociación tendríamos tres meses para preparar el caso y todavía tenemos varios meses de camino para avanzar", añadió la ministra.



No obstante, la jefe de esta cartera aclaró que la intervención a Electricaribe no está dentro de este proceso de controversia, ya que el Gobierno Nacional tiene que proteger los derechos de los ciudadanos colombianos y eso es lo que se busca con la intervención.