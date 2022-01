"Ella manifestó ser soltera": Presidencia sobre escándalo de funcionario con esposa megacontratista

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), aseguró que no estaba al tanto de la unión marital de Andrés Mayorquín y Karen Váquiro Cuéllar . La esposa del funcionario obtuvo contratos por más de 1.000 millones de pesos en menos de dos meses, pese a estar inhabilitada por su vínculo familiar y su preparación académica. Por el escándalo, Mayorquín salió de la Casa de Nariño, donde trabajaba como asesor de María Paula Correa, jefa de Gabinete de Iván Duque.

"La hoja del Sigep es donde los funcionario y los contratistas deben constatar cualquier conflicto de interés o violación, en este caso la señora manifestó ser soltera . Cuando se autoriza por parte del área de contratos avanzar en el proceso contractual, los contratistas firman bajo gravedad de juramento. La señora (Karen Váquiro) manifestó no estar inhabilitada ni tener ninguna causal para no ejecutar el contrato"", declaró Muñoz.

Muñoz aseguró que Andrés Mayorquín presentó su carta de renuncia , la cual fue aceptada. Además, negó que se haya alterado la página electrónica de contratación oficial, puesto que dicha documentación se bajó del portal por procedimiento.

"La señora no es contratista en la actualidad con ninguna entidad del Estado, eso es lo que muestra la página del Sigep", contestó el funcionario.

De acuerdo con María Paula Correa, no conocía del aparente proceder irregular de su subordinado.

"No la conocía, jamás en la vida la he visto. Yo no sabía de los contratos. Me enteré de los contratos del Dapre en el mes de noviembre y se inició el proceso. Cuando se conocieron los contratos, como jefa, me siento asaltada en mi buena fe", sostuvo la jefa de Gabinete de Iván Duque.

