ELN amenaza con hacer “juicio” a policías y agentes del CTI secuestrados

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que someterá a un “juicio” interno a cuatro miembros de la Fuerza Pública que permanecen secuestrados, en lo que denomina un ejercicio de su propia “juridicidad”. Según el grupo armado, esta decisión obedece al supuesto fracaso de las propuestas de intercambio de prisioneros presentadas al Gobierno Nacional.

El comunicado, firmado por el Frente de Guerra Oriental, advierte que los uniformados podrían enfrentar penas de hasta siete años de prisión en poder de la organización, aunque mantendrían contacto con sus familias. “Tan pronto se realice dicho juicio, se informará a la opinión pública los resultados”, señala el texto.

Las víctimas de este nuevo acto de presión son dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y dos policías: el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, adscritos a la DIJIN e INTERPOL en Bogotá.

El anuncio se conoce en medio de la crisis que atraviesan los diálogos entre el Gobierno y el ELN, marcada por los reiterados incumplimientos del cese al fuego y las recientes acciones violentas en varios departamentos del país.



La decisión del grupo insurgente ha generado rechazo entre sectores políticos y de derechos humanos, que exigen la liberación inmediata de los secuestrados y advierten que someterlos a un supuesto juicio constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario.

La situación de los cuatro funcionarios vuelve a tensionar la mesa de negociación y plantea un nuevo desafío para los esfuerzos de paz, que buscan retomar confianza entre las partes y avanzar hacia acuerdos humanitarios urgentes.