ELN estaría dispuesto a analizar condiciones del Gobierno Duque: Alejo Vargas

El experto Alejo Vargas, conocedor en temas de seguridad, defensa y paz, habló en Mañanas BLU sobre la posibilidad de explorar la reanudación de diálogos con ELN, petición formulada por el Comité Nacional del Paro al presidente Iván Duque. De acuerdo con el estudioso, miembros de la delegación de esa guerrilla en Cuba habrían manifestado la disposición para analizar las condiciones del Gobierno Duque y no hay información de que ese grupo subversivo esté en proceso de alianza con disidencias de las Farc.

“Hay informaciones de parte de miembros de la mesa de La Habana, porque recordemos que allá está en La Habana lo que era la delegación del ELN (…), esa mesa ha enviado mensajes, diciendo ‘ ‘estamos en la disposición de volver a conversar’, de reanudar las conversaciones, incluso de que miremos cuáles son las condiciones del nuevo Gobierno”, indicó Vargas.

“No hay ninguna información que diga que el ELN está en algún proceso de alianza con las disidencias de Farc, que eso se especuló”, agregó.

Según Vargas, el problema de la paz en Colombia no es de derecha ni de izquierda, sino de realismo, aludiendo a la columna de María Isabel Rueda en la que la periodista le pidió a Duque explorar caminos con el ELN.

Por su parte, el representante Carlos Ardila, congresista por Putumayo, también se pronunció sobre las posibilidades de un proceso de paz con el ELN.

“No hay ninguna razón que legitime la lucha armada”, sostuvo el legislador.

“Lo que me preocupa es que Gobierno ha sido reactivo, no tiene una planificación clara en este sentido, no tiene una agenda clara”, declaró Ardila.

“El presidente Duque lleva ya año y medio en el ejercicio del poder y no le hemos visto ninguan línea clara, ni en lo militar, ni en lo político con el ELN”, añadió.

