Embajada de Colombia solicita información a EE.UU. por muerte de colombiano durante operativo de ICE

La Embajada de Colombia en Estados Unidos lamentó la muerte del ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Maine, y anunció que solicitó información oficial al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para esclarecer las circunstancias de los hechos.

A través de un comunicado, la representación diplomática informó que ya presta acompañamiento consular a los familiares de la víctima y que hará seguimiento a la investigación.

Statement, 13 July 2026. pic.twitter.com/lValMFjt05 — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) July 14, 2026

En el pronunciamiento, la Embajada señaló “La Embajada de Colombia en los Estados Unidos lamenta profundamente el fallecimiento de un ciudadano colombiano en Biddeford, Maine, y está brindando la asistencia consular necesaria a su familia.”

Asimismo, indicó que, por medio de su Sección Consular, mantiene contacto permanente con los allegados del ciudadano fallecido y con las autoridades competentes en Estados Unidos.



“A través de su Sección Consular, la Embajada se mantiene en estrecho contacto con la familia y las autoridades estadounidenses pertinentes para facilitar los trámites correspondientes”, precisa el comunicado.

La misión diplomática también confirmó que elevó una solicitud formal al Gobierno de Estados Unidos para conocer los detalles del procedimiento en el que perdió la vida el colombiano.

“La Embajada ha solicitado información y aclaraciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre las circunstancias que rodearon este lamentable fallecimiento y continuará siguiendo de cerca el caso a medida que avance la investigación”, agregó.

Johan Sebastián Durán Foto: redes sociales

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La víctima fue identificada como Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años, oriundo de Bucaramanga, quien, según la información conocida hasta el momento, había viajado a Estados Unidos para trabajar.

El caso ha generado reacciones tanto en Colombia como en Estados Unidos debido a las circunstancias en las que ocurrió el operativo migratorio. De acuerdo con la información disponible, el incidente se habría presentado en presencia de la hija de tres años del ciudadano colombiano.

Por su parte, la oficina del fiscal general del estado de Maine explicó que el procedimiento se desarrollaba en cumplimiento de una orden definitiva de expulsión del país. Según esa autoridad, un agente del ICE “estaba llevando a cabo una operación relacionada con una orden definitiva de expulsión (del país) cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y fue abatido”.