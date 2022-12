¡Emotivo! Ciudadanos se reconcilian con conductor de camión saqueado en la costa

Con una calle honor y globos blancos, fue recibido en el corregimiento de Arroyo Grande, Edwin García, el conductor del furgón cargado de pescado que fue saqueado el pasado 9 julio en la vía que comunica las ciudades de Cartagena y Barranquilla, a la altura de este corregimiento.

En medio de la emoción, el comerciante samario aseguró no guardar ningún resentimiento hacia quienes destruyeron casi por completo su vehículo para extraer el pescado. Y agradeció este gesto a la comunidad, de la que aseguró sentirse un “nuevo hijo”.

“La gente se portó muy bien conmigo, me pidieron disculpas. Fueron muy amables. Noté otra cara del corregimiento (…) Me voy sin resentimientos, lo que pasó pasó, y esperamos que no vuelva a pasar”, dijo el conductor al finalizar el evento.

El acto de reconciliación fue organizado por líderes de este corregimiento de la ciudad de Cartagena, quienes piden no ser estigmatizados por los errores de algunos pocos.

“Con este acto demostramos que en Arroyo Grande viven personas de bien, y que lo ocurrido fue una equivocación que no volverá a ocurrir”, afirmó Magaly Coronado, gestora social del corregimiento.

Durante el evento, a este conductor de 44 años, quien conmovió a todo el país con sus lágrimas mientras era saqueado su vehículo, los habitantes de Arroyo Grande le entregaron una cava con pescados y varios sacos de frutas como mangos, guanábanas, papaya, melón y patilla, producidas en esta zona del norte de la capital de Bolívar.

“Me demostraron que son personas muy amables, y que por pecadores no pueden pagar justos. Y creo que esta es una comunidad que también tiene mucha necesidad, y sería bueno que también les dieran más apoyo”, expresó.

El conductor relató, además, que luego de que una empresa en el municipio de Soledad, Atlántico, reparará su vehículo hace una semana, a partir de este jueves volverá a las carreteras a comercializar sus productos.

“El carro está al 100% estoy muy agradecido con tanta gente que me apoyó (…) Con muchas ganas de sacar adelante la familia y la empresa adelante”, contó.

En el evento también participaron el comandante de la Policía de Cartagena, general Henry Sanabria, y el alcalde Willian Dau, quien aseguró que estos actos de paz y reconciliación "deberían replicarse en todo el país".

"Actos así es que necesita Cartagena y Colombia, que nos reconciliemos y nos unamos como sociedad", señaló el mandatario.

¡Emotivo! Ciudadanos se reconcilian con conductor de camión saqueado en la costa https://t.co/cBeVC8NgTH #VocesySonidos pic.twitter.com/JFyNPEnbIF — BLU Caribe (@BLUCaribe) August 4, 2020