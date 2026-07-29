Empresa certificada para mantenimiento de obuses responde sobre estado del sistema de artillería

El propietario de Novamek, Cristian Murillo, salió al paso de las versiones que han circulado en los últimos días sobre el estado de los obuses de 155/52 mm SBT APU del Ejército y aseguró que los accidentes registrados con estos sistemas de artillería no obedecieron a fallas mecánicas, de mantenimiento o del sistema de puntería, sino a errores durante su operación.

“Los accidentes reportados del obús 155 Santa Bárbara General Dynamics fueron causados por error humano de operación. El primer accidente ocurrió porque se montaron más cargas modulares de las permitidas y el segundo por un incorrecto cierre del bloque del obús”, afirmó Murillo.

Obuses del Ejército. Foto cortesía.

El empresario sostuvo que, de acuerdo con la información técnica conocida, los incidentes no pueden atribuirse al mantenimiento, a los repuestos suministrados ni al sistema de navegación y cálculo balístico NELI.

“No son atribuibles al mantenimiento, no son atribuibles a los repuestos y no son atribuibles al sistema NELI. Son errores humanos que pueden pasar en cualquier tipo de operación, incluso en combate”, aseguró.



Sobre el funcionamiento del sistema NELI, explicó que este únicamente cumple funciones de puntería y cálculo balístico y no interviene en el funcionamiento mecánico del obús. “Todas las operaciones de artillería de los últimos siete años se han realizado con este sistema y ha funcionado perfectamente. Nunca ha tenido garantías ni problemas”, señaló.

Las declaraciones de Murillo coinciden con la información técnica conocida sobre el desempeño operativo de estos sistemas. Según datos del Ejército, los obuses de 155 mm han efectuado más de 12.000 disparos durante los últimos cinco años, entre operaciones militares y entrenamientos. Solo en 2024 realizaron más de 3.500 disparos y durante 2025 la cifra superó los 4.000, resultados que, según la institución, respaldan su disponibilidad, precisión y confiabilidad.

El empresario también respondió a los cuestionamientos sobre la situación contractual de Novamek y negó que la compañía tenga sanciones o inhabilidades para contratar con el Estado.

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“Mi compañía fue creada en 2011 y no tiene ningún incumplimiento, ninguna inhabilidad. Eso puede verificarse en la Cámara de Comercio”, afirmó.

Frente al proceso de adquisición de repuestos para los obuses de 155 mm, Murillo aclaró que la empresa únicamente fue habilitada en las evaluaciones técnica, jurídica y financiera, pero que todavía no existe una adjudicación del contrato. “La adjudicación al día de hoy no ha salido. No entiendo por qué se afirma que ya fui adjudicado”, manifestó.

Asimismo, indicó que los contratos que actualmente ejecuta la empresa continúan en desarrollo y aseguró que el proceso administrativo por presunto incumplimiento corresponde a una actuación prevista por la ley y no constituye una sanción.

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Según explicó, el contrato 042 supera el 60 % de ejecución y el contrato 045 registra un avance cercano al 77 %, con nuevos repuestos pendientes de recepción por parte de la entidad.

Murillo también enfatizó que Novamek es, según indicó, la única empresa certificada por el fabricante para realizar mantenimiento y distribuir repuestos de los obuses franceses en Colombia, labor que asegura viene desarrollando desde hace más de una década.