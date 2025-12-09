En vivo
En 133 % han aumentado los municipios y departamentos beneficiados con desembolsos de Findeter

En 133 % han aumentado los municipios y departamentos beneficiados con desembolsos de Findeter

La Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, reveló que durante el actual período de gobierno ha desembolsado más de $4,56 billones para financiar a departamentos y municipios, lo que representa un incremento del 48 % frente al anterior período de gobierno.

