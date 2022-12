En 3 % se reajusta el avalúo de predios urbanos y rurales en el país

Mediante un decreto, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, fijó el reajuste catastral de los predios urbanos y rurales para el 2017.



El decreto señala que “los avalúos catastrales de Ios predios urbanos no formados y formados con vigencia de 10 de enero de 2016 y anteriores, se reajustarán a partir del 10 de enero de 2017 en el 3,0%”.



La decisión se basa en lo establecido en la Ley 31 de 1992 por lo cual la Junta Directiva del Banco de la República informó que la meta de inflación proyectada para el año 2017 es de 3,0%, por el cual se regiría el ajuste.



Por su parte, los avalúos catastrales de los predios rurales con vigencia de 10 de enero de 2016 y anteriores, también se reajustarán en la misma fecha en un 3,0%.



No obstante, el decreto aclara que los predios urbanos y rurales actualizados durante 2016 no serán objeto de reajuste.



Así mismo, señala que los avalúos catastrales de los predios de que 10 trata artículo entrarán en vigencia a partir de enero de 2017, en municipios o zonas donde se hubieren realizado.



El Gobierno recordó que el 22 de diciembre pasado el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) determinó que el ajuste no podrá ser superior a la meta de inflación para el año en que se define el incremento.





Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Los transportadores de carga exigieron una revisión de la fórmula de combustibles ante el impacto que se generó sobre el precio del ACPM, por cuenta de la reforma tributaria.



-Un niño de 12 años de edad fue reportado como desaparecido en Quibdó... Según sus familiares el menor fue visto con vida por última vez cerca de un río el 1 de enero y temen que se lo hayan llevado las aguas.



-La Procuraduría instó a los gobernadores y alcaldes del país para que realicen de manera perentoria el primer Comité de Justicia Transicional a fin de planear la política pública que cobijará a las víctimas del conflicto armado en las regiones durante esta etapa de post acuerdo.



-Dos caballos murieron durante la cabalgata tradicional de la feria de Manizales, razón por la cual los defensores de animales pidieron que desaparezcan para siempre estos eventos de las fiestas populares.



-El Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, condenó el atentado terrorista en Estambul que dejó 39 muertos y 65 heridos.



-Las autoridades tienen nuevas pruebas contra dos de los tres sospechosos del atentado en Bogotá retenidos por la policía.