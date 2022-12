En 5 horas y 29 discursos se instaló en Venezuela la conferencia nacional de paz

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , lanzó este lunes la Conferencia Nacional de Paz con un llamamiento a un diálogo "amplio y tolerante" entre todos los sectores del país delante de un amplio espectro de la sociedad nacional pero que no contó con la presencia de la alianza opositora.

"Ni pitas, ni aplausos, ni consignas, esto es un acto para el diálogo, lo más amplio posible, tolerante y respetuoso. Hemos abierto la casa para eso", afirmó Maduro al dar inicio a la conferencia en el palacio presidencial de Miraflores.

Acompañado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el oficialista Diosdado Cabello, el gabinete ministerial y con la presencia de líderes religiosos, empresarios y artistas, entre otros, el jefe del Ejecutivo agradeció la presencia de todos y tendió la mano a los integrantes de la ausente Mesa de la Unidad Democrática (MUD, oposición).

"Aquellos sectores que no aceptaron participar en esta reunión (...) no hagamos un drama de que alguien haya dicho que no viene (...) busquemos que diga que sí vienen en la próxima reunión", indicó el mandatario.

La MUD anunció en la mañana de este miércoles su negativa a asistir a la conferencia, al considerar que la invitación suponía un "simulacro de diálogo" al cual no puede prestarse.

Maduro planteó antes de ceder el turno de palabra a los participantes la creación de una comisión de "coordinación y enlace" de "todos los que nos hemos convocado hoy aquí".

Además propuso al menos tres puntos de trabajo "claves" y que van desde el respeto a la Constitución "por parte de todos", pasando por "levantar los focos de violencia que existen en el país" y terminando con "la defensa de nuestro país ante el intervencionismo (...) y la defensa de nuestra soberanía".

En el turno de intervenciones, el secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Jesús González Zárate, ofreció la contribución que desde la Iglesia católica se pueda brindar para crear "espacios de encuentro para la solución de los problemas de Venezuela para la construcción del bien común".

El diputado opositor Pedro Pablo Fernández, quien acudió a la reunión a pesar de que la MUD no lo hizo, llamó a "crear un clima de paz" y como uno de los primeros factores para ello el establecimiento de "las responsabilidades en todos los hechos de violencia y se castigue a los culpables".

El gobernador de Anzoátegui, el chavista Aristóbulo Istúriz, destacó que "esta sociedad no puede premiar a nadie que ponga una "guaya" (un cable) en la calle, el diálogo no puede silenciar eso, el diálogo tiene que llamar a la condena de esos hechos", señaló en alusión a los alambres colocados para interrumpir el tráfico y que han supuesto la muerte de al menos una persona.

El presidente del gremio empresarial Fedecámaras, Jorge Roig, pidió a Maduro que escuche "otras voces diferentes a las que le acompañan", diciendo que en este momento hay legitimas protestas que no justifican la violencia.

"Nosotros creemos en el diálogo (...) el diálogo no significa claudicar posiciones, tenemos profundas diferencias con su sistema económico y su sistema política pero la democracia gracias a dios permite que procesemos estas diferencias en este tono en que las estamos procesando en el día de hoy", señaló.

"Tenemos una responsabilidades cada quien en la suya y usted necesita un empresariado que corrija errores para que no escuche solamente las voces que normalmente un presidente en el aislamiento en el poder está acostumbrado a escuchar", agregó.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró la noche del miércoles que estaría de acuerdo en crear una comisión por la verdad en materia económica, luego de la intervención de Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, con quien en innumerables ocasiones el mandatario se ha enfrentado por la escasez de alimentos y la alta inflación.

El alcalde de Caracas, el oficialista Jorge Rodríguez, aseguró que los venezolanos a pesar de "tantas agresiones" tienen "una vocación indeclinable por la paz", aunque, en su opinión, el país "ha sido víctima de una de las mas graves infectaciones de matrices y guerras psicológicas que se hayan visto en la historia de la comunicación en el mundo entero".

Rodríguez llamó a asumirse como "vacunados y vacunadores en contra de esa matriz" y que, afirmó, tiene una pequeña parte del país "enfermo de violencia y de odio".

Esta "Conferencia de Paz" tiene lugar en el contexto de fuertes protestas en Venezuela desde el pasado 12 de febrero por parte de sectores estudiantiles y de oposición política en contra de las decisiones de equipo de Gobierno.

Según fuentes oficiales, las protestas han dejado 13 muertos, cifra que llega a 16 según fuentes extraoficiales.

Maduro afirmó este miércoles que ha habido 50 muertos si se incluyen a personas que no pudieron llegar a centros médicos de salud para ser atendidos por culpa de las barricadas en las calles.

Con EFE.