Nación  / En Armero murieron más de 30 mil personas: alcalde del municipio, 40 años después de la tragedia

En Armero murieron más de 30 mil personas: alcalde del municipio, 40 años después de la tragedia

La cifra se queda corta, yo creo que va por encima de los 30 mil", dijo con nostalgia el alcalde del municipio que ahora se llama Armero - Guayabal.

