Blu Radio  / Nación  / La agonía de Omaira, la niña que conmovió al mundo en la tragedia de Armero

La agonía de Omaira, la niña que conmovió al mundo en la tragedia de Armero

Los socorristas pedían a gritos una motobomba para tratar de evacuar el agua que rodeaba a la pequeña, pero en aquellos años y en esas condiciones todo era imposible.

Omayra Sánchez enterrada en el lodo en la tragedia de Armero.
Omayra Sánchez quedó enterrada en el lodo en la tragedia de Armero. Fue imposible su rescate.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

