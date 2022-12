En cinco departamentos están reemplazando cultivos de coca por café

Según el departamento de investigaciones del gremio, en el Catatumbo, en Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Huila y Nariño se han expandido las áreas cultivada de café, dónde hubo conflicto.



El director de investigaciones económicas de Fedecafe, José Leibovich, explicó que el café y cultivos parecidos cómo el cacao, son alternativas para cambiar las economías ilícitas en zonas golpeadas por la violencia.



"No es de sorprender que el café y otros cultivos parientes de este grano cómo el cacao tienen un futuro promisorio en zonas donde se va a implementar el posconflicto", señaló.



Incluso, agregó que hay iniciativas para sembrar otro tipo de variedades de café en zonas de conflicto, cómo los llanos orientales, dónde las condiciones técnicas y ambientales no permiten producir el tradicional café arábigo que cultiva Colombia.



"Están empezando a aparecer iniciativas en zonas bajas cómo los Llanos orientales, paras sembrar café de variedad Robusta, que es una variedad que Colombia en su historia no ha desarrollado y en el mercado internacional se vende a un presi o con descuento frente al arábigo" dijo Leibovich.



Leibovich agregó que, aunque la siempre de café hace más extenso el retorno de ganancia para las familias rurales, genera inmensas posibilidades de incluirse en la economía legal.