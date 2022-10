En Colombia hay 1.200.000 venezolanos y cerca de 500.000 están de manera irregular

Migración Colombia reveló que actualmente hay más de 1.200.000 venezolanos en Colombia y que cerca de 1.400 militares del vecino han desertado y solicitan refugio en nuestro país.

De acuerdo con el balance, el 39 % del 1.200.000 de venezolanos están en el país de forma irregular, lo que equivale a cerca de un 40 % del total. El anuncio fue hecho por el director General de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento.

Publicidad

El balance se hizo público durante la firma entre la Dian y Migración Colombia de un convenio de cooperación y suministro de información para el control migratorio, el cual fortalecerá las labores de fiscalización e investigación para prevenir la evasión fiscal y el lavado de activos.

La cifra, con corte al 31 de marzo del presente año, registra a Bogotá, Norte de Santander, La Guajira, Atlántico y Antioquia, como las regiones donde un mayor número de venezolanos se ha radicado. De esta forma la capital colombiana es donde más residen migrantes del país vecino con 278.511 personas.



Siguen, en su orden, Norte de Santander con 176.000, La Guajira con 147.000, Atlántico con 115.000, Antioquia con 96.000, Santander con 61.000, Magdalena con 60.000 y Cundinamarca con 59.000, entre los que más tienen residentes venezolanos.

Así mismo, indicó el director de Migración Colombia, de la cifra total de venezolanos que se encuentran a la fecha en Colombia, más de 770.000 se encontrarían de forma regular, es decir el 61%. A los restantes 489.619, según el funcionario, ya se les venció el permiso de permanencia o entraron al país sin ninguna autorización.

“Como país hemos decidido tenderle una mano al pueblo venezolano y en ese ejercicio hemos venido flexibilizando la normatividad migratoria buscando, en buena medida, poder identificar toda esa migración que llega a nuestro país y que sale de Venezuela no por gusto, sino por necesidad. Recordemos que no hay nada más peligroso para un país que no saber qué extranjeros se encuentran dentro de su territorio”, indicó Christian Krüger, director de Migración Colombia.

Publicidad

“En ese orden de ideas, hemos creado diferentes medidas como es el caso del Permiso Especial de Permanencia (PEP), que a la fecha ha beneficiado a más de 500 mil venezolanos y que lo continuará haciendo, pues quiero contarles que hemos decidido prolongar la vigencia de aquellos PEP que están próximos a vencerse y en los próximos días estaremos anunciando cómo lo podrán hacer los más de 68 mil beneficiarios que se verían afectados en caso de que no se hiciera”, agregó Krüger.

Sobre la migración pendular, es decir la población que entra y sale constantemente, en total son 3,1 millones de tarjetas de Movilidad Fronteriza de personas que en su mayoría (909.000) vienen de Táchira.

Publicidad

De esos 3,1 millones de personas, la mayoría, 1,2 millones, lo usan para compra de víveres; 631.000 con razones de turismo en la frontera, 602.000 por visita familiar y 47.000 por atención médica, entre otras.

Asimismo, se confirmó que actualmente hay más de 1.400 militares desertores que han llegado a Colombia y quienes actualmente están solicitando refugio. Además, en los próximos días van a tener acceso a un permiso especial para poder trabajar en el país.