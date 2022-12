En Colombia no habrá cascos azules; seguridad corresponde al Estado: ONU

Nuevos detalles se conocieron sobre la segunda Misión de la ONU en Colombia por parte del jefe de gabinete de ese organismo internacional, Raúl Rosende, en la que señala que la misión tendrá funciones de verificación y no de seguridad por lo cual descartó presencia de cascos azules en las zonas veredales.

“Naciones Unidas no ejerce funciones de seguridad; aquí no va haber cascos azules. La seguridad le corresponde al Estado colombiano, el rol es de verificación y no seguridad”, explicó.



Dijo que la segunda misión tiene como objetivo la reincorporación de los guerrilleros de las Farc y la seguridad de las poblaciones en las zonas Veredales.



“Vamos estar con las comunidades. Es enormemente importante para que llegue a buen puerto. Estamos respondiendo a una solicitud de ambas partes”, manifestó Rosende.



En rueda de prensa por Facebooklive de Naciones Unidas, Rosende afirmó que se está en proceso de planificación para la segunda misión tanto de tamaño como de composición.



Reiteró que la segunda misión comienza el 26 de septiembre y tiene una duración, en principio de 12 meses, aunque el Gobierno la pidió para tres años



Reconoció que el mecanismo tripartito de verificación en la que participan Gobierno, Farc y la propia ONU, se va a tener en cuenta para aplicarlo en otros lugares del mundo.



Sobre las caletas de las Farc dijo que en su mayoría están en lugares lejanos, zonas selváticas e inseguras



“Hemos extraído, alrededor, de 100 caletas de las 600 que aspiramos”, explicó.