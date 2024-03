"En Colombia todavía tenemos prácticas medievales”: representante frente a 'terapias de conversión'

El 3 de noviembre de 2022, ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, la congresista por la alianza verde Carolina Giraldo radicó el proyecto de ley, 'inconvertibles', con el que se busca prohibir las prácticas conocidas como ECOSIEG (Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género) o mal llamadas “terapias de conversión” a personas LGTBIQ+.

Según el proyecto de ley, las personas con diferentes orientaciones sexuales no pueden ser catalogadas, bajo ninguna circunstancia, con trastornos mentales o problemas psicosociales.

Este martes, 19 de marzo, en el congreso se decidirá si siguen o no el proyecto de ley en Colombia, pues en Estados Unidos se prohibieron, en abril del año pasado, las "terapias de conversión".

Para hablar más sobre el proyecto de ley y de lo que podría pasar con las "terapias de conversión", se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Carolina Giraldo, representante a la Cámara por la Alianza Verde.

"En Colombia hoy todavía tenemos prácticas medievales e inhumanas para tratar de cambiar algo que realmente no se puede cambiar y es la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Tenemos testimonios, en donde a las personas les meten la cabeza en una pila de agua, les ponen electroshocks. Estas son cosas que creemos que ya desaparecieron, pero todavía suceden en nuestro país, suceden en consultorios médicos, en consultorios psicológicos con terapias, digamos, de tipo espiritual y lo que buscamos es que se prohíban. Este tipo de proyectos de ley ya se ha tenido en varios países del mundo y es básicamente decir, es un proyecto de ley de dignidad humana, de no violencia, de protección a los derechos humanos, porque no hay nada que curar", indicó la representante.

La representante indicó que esta ley no vulnera la libertad de cultos y que algunas iglesias los están ayudando para que no se sigan practicando estas metodologías de "conversión" inhumanas que han registrado.

"Es que cuando tenemos violaciones a los derechos humanos en nuestro país siempre hay sanciones. Eso no nos lo estamos inventando con este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque se trata de torturas, se trata de tratos inhumanos, se trata de tratos degradantes que realmente hacen que muchas personas terminen en depresiones e incluso tenemos registrados casos de suicidios. Y esto es algo que va a salvar vidas. Yo creo que este es un proyecto de ley y es muy importante que se entienda de esta manera para que protejamos a todo el mundo. Aquí muchas veces en las familias, padres de familia, tienen un hijo gay. No saben qué hacer y pueden terminar llevando a su hijo a un lugar donde va a estar inseguro, donde puedan terminar induciéndolo a que termine en un intento de suicidio. Aquí estamos previniendo y que todos los lugares que pueda buscar la gente para tener una ayuda, ya sea espiritual, un acompañamiento psicológico, sean lugares seguros", agregó.

Las prácticas inhumanas que se están llevando a cabo en las 'terapias de conversión', las cuales expuso la representante de la Alianza Verde, han sido catpálogadas por la ONU como tortura, por lo que con el proyecto de ley se busca que siempre se respeten los derechos humanos de quienes se ven expuestos a estas situaciones.

"Respetamos la libertad de culto, respetamos que haya siempre terapias psicológicas, siempre en el marco de los derechos humanos, que es un mínimo. Es que este tipo de terapias han sido catalogadas como tortura por parte de la ONU" señaló. "El proyecto de ley también implica que haya algo de formación hacia el sector salud. La salud mental hace parte del sector salud, precisamente para que los profesionales del sector salud estén formados, actualizados y sepan cómo hacer este tipo de acompañamiento, siempre en el marco de los derechos humanos".

Además, agregó que el proyecto de ley favorecerá a los padres de familia que no saben cómo actuar frente a estas situaciones, en las que los hijos le indican cuál es su orientación sexual.

"Buscar un acompañamiento psicológico es absolutamente natural y muchas veces necesario. Lo que estamos diciendo es que todos esos acompañamientos que sí se van a poder hacer se hagan en lugares seguros donde se respete la dignidad humana. En el marco de los derechos humanos. Eso es todo. Porque desafortunadamente hoy lo que encontramos es que terminan los padres, sin querer ,llevando a sus hijos a lugares donde terminar, siendo vulnerados sus derechos humanos y muchas veces inducidos a una depresión o a un intento de suicidio", puntualizó.

