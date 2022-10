En crisis sector transportador de Bucaramanga como efecto de la cuarentena

Es crítica la situación financiera del sector transportador, de buses convencionales, en Bucaramanga y el Área Metropolitana, representantes del gremio aseguran que se quedaron sin dinero para cubrir las nóminas en sus empresas.

Dicen que al problema que venían afrontando con el transporte informal en la ciudad se sumó la cuarentena que los ha golpeado fuertemente en términos económicos.

Publicidad

“Ha sido un detonante para la crisis que tenemos los transportadores, los conductores han dicho que se suman a las medidas del Gobierno Nacional, pero ni los propietarios de los buses ni las empresas tenemos recursos para seguir sosteniendo al personal”, aseguró Luis Fernando Sánchez, gerente de Cotrander.

Por el aislamiento preventivo obligatorio, actualmente el 90% de la flota de buses de las empresas Cotrander y Cotrausan, se encuentra parada; tan solo un 10% está en operación, prestando un servicio para vigilantes y personal de la salud que lo requieran.

Los afectados son 2.500 familias que dependen del transporte de bus convencional.

“Son Isleros, cambiadores de aceite, personal administrativo, personal operativo y conductores a quienes tuvimos que suspender contratos por la difícil situación”, manifestó Sánchez.

Publicidad

A esto se suma que los créditos que anunció el Gobierno Nacional, de apoyo para las pequeñas y medianas empresas, no los están asignando.

“Hemos pedido créditos a la banca de primer y segundo piso y la respuesta es que no hay plata que no tienen dinero para prestar, las únicos que lograron acceder a créditos fueron las empresas que ya tenían créditos preaprobados y a esas fueron a las que les dieron el beneficio, pero para nosotros no ha habido apoyo”, puntualizó el representante del gremio.

Publicidad