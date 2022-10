En educación sexual es mejor prevenir que lamentar: MinEducación a procurador

De acuerdo a la funcionaria, el Gobierno Nacional está en la obligación de prevenir abusos sexuales y embarazos y que solo eso se logra con educación sexual. (Lea además: Procurador pide no incluir clases de educación sexual en preescolar y primaria ).



“La ley 1146 de 2007 establece que los niños deben tener educación para la sexualidad desde que son pequeños”, dijo.



En ese sentido, Parody manifestó que ya está realizando un estudio jurídico para defender la ley general de Educación y para que el país entienda que es mucho mejor prevenir que lamentar.



“Si los niños no saben que su cuerpo es sagrado el abuso se puede disparar”, dijo.



De otro lado, Parody dijo que por parte del Ministerio hay unos lineamientos claros en cuanto a contenidos se refiere.



Ordóñez solicitó al alto tribunal que no acepte las pretensiones de la demanda, entablada por el profesor Carlos Arturo Silva, que busca que las instituciones educativas impartan estas clases a niños de preescolar y primaria.