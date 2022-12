En firme nombramiento de Claudia Ortiz en Agencia de Desarrollo Rural pese a polémica

El ministro de Agricultura, Andrés Valencia, en entrevista con Mañanas BLU, dijo que el nombramiento de Claudia Ortiz como presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, sigue en firme, pese a la polémica por no tener un posgrado y no acreditar experiencia en el ramo.



De acuerdo con el ministro, Ortiz, quien fue descartada para dirigir la Unidad Nacional de Protección, cumple con los requisitos del manual de funciones de la entidad.

El funcionario negó que la agencia haya intentado cambiar el manual de funciones para justificar el nombramiento: “Se pidió un concepto a la Función Pública para que acreditara la experiencia de la doctora y ese concepto fue afirmativo. Es decir, que la experiencia se podían validar en lo que exigía en ese manual de funciones”.



El ministro añadió que Ortiz no tiene experiencia en temas rurales, pero enfatizó que eso no la hace una candidata idónea y no se puede prejuzgar.



“La doctora Claudia debe demostrar con su gestión que sí es una persona apta para ese cargo”, añadió.



