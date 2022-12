En las próximas semanas, Pentágono transferirá a otros 10 presos de Guantánamo

de que el Congreso de EE.UU. pueda obstaculizar la salida de los reos a otros países, confirmaron hoy a Efe fuentes del Departamento de Defensa.



En total, el Pentágono espera que 57 presos cuyo traslado ha sido aprobado sean reubicados antes de que acabe 2015 fuera de las instalaciones del penal de Guantánamo, una cárcel para acusados de terrorismo situada en la base que EE.UU. tiene en territorio cubano. Lea también: Debí haber cerrado Guantánamo en mi primer día de presidente: Obama



Según adelantó el diario The Washington Post, que cita otras fuentes oficiales, el plan requeriría movimientos "grandes" en al menos dos países, que se espera acuerden acoger entre 10 y 20 yemeníes detenidos cada uno, ya que estos no pueden ser repatriados debido a la inestabilidad que atraviesa su país.



Las mismas fuentes indicaron que el secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, no ha aprobado aún ninguna transferencia desde que asumió el cargo en febrero, pero firmará en las próximas semanas la repatriación de varios presos a Marruecos y Mauritania, y el traslado de seis presos yemeníes a un tercer país. Lea también: Canciller de Uruguay asegura que ya no recibirán presos de Guantánamo



Cuarenta y ocho de los presos cuyas transferencias han sido aprobadas son yemeníes y suponen uno de los grandes escollos para el prometido cierre del penal del presidente Barack Obama.



La última transferencia que realizó el Pentágono fue en enero pasado, cuando Estados Unidos envió cuatro yemeníes a Omán y uno a Estonia.



Actualmente quedan 122 presos dentro de la prisión.



EFE