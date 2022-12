En libertad Miguel Á. Beltrán, profesor señalado de tener vínculos con las Farc

“Él estaba en La Picota, yo me enteré porque me hicieron una llamada de la cárcel, me escribieron: estén pendientes que le dieron la libertad al profesor Miguel Ángel. Lo declararon inocente de todos los cargos. Él tenía la casación, estaba citada para el 8 de septiembre a las 2 de la tarde pero dieron libertad inmediata hoy”, dijo su hermana María Elena Beltrán.

Tras recibir la boleta de libertad de un guardia del Inpec, el sociólogo manifestó palabras de agradecimiento.

“Me acaban de notificar la libertad, agradecerles que me hayan podido compartir los aportes, las experiencias, las vivencias en este espacio que se convirtió en uno de lucha”, afirmó.

Beltrán había sido condenado como supuesto colaborador de la guerrilla de las Farc por información que había sido encontrada en unos correos del computador del abatido Raúl Reyes.