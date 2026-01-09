En vivo
En lo que va corrido del 2026 llevamos 145 personas muertas y 388 siniestros: Policía de Tránsito

En lo que va corrido del 2026 llevamos 145 personas muertas y 388 siniestros: Policía de Tránsito

Aunque la cifra de víctimas fatales representa una leve disminución frente a las 171 reportadas en el mismo periodo del año anterior, autoridades mantienen una alerta máxima en nueve ejes viales.

