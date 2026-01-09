En lo que va corrido del 2026 llevamos 145 personas muertas y 388 siniestros: Policía de Tránsito

Las autoridades colombianas han puesto en marcha un plan de movilidad para este Puente de Reyes, un fin de semana calificado como "atípico", debido a la coincidencia entre los viajeros que aún salen de vacaciones y la gran masa que inicia el plan retorno.

Según el coronel Germán Gómez, director encargado de la Policía de Tránsito, se proyecta que 5 millones de vehículos se movilicen por los principales ejes viales del país, con una concentración de un millón de automotores solo en las entradas y salidas de la capital.



Cifras que generan alerta

A pesar de un despliegue masivo de 5.000 uniformados en las carreteras, el balance de seguridad vial en lo que va del año arroja datos preocupantes. En apenas ocho días, se han registrado 145 personas fallecidas, 388 siniestros viales y 423 lesionados.

"En lo que va corrido el año ya llevamos 145 personas fallecidas, 388 siniestros viales y 423 lesionados. Son cifras que nos generan una alerta y una atención importante", indicó el oficial.

Aunque la cifra de víctimas fatales representa una leve disminución frente a las 171 reportadas en el mismo periodo del año anterior, las autoridades mantienen una alerta máxima en nueve ejes viales priorizados por su alto riesgo.



"Aunque, comparativo con años anteriores ha disminuido un poco, sigue siendo una cifra alta", enfatizó.

Los controles de la Policía se centrarán especialmente en motociclistas y conductores de transporte público (intermunicipales y servicios especiales), verificando el estado óptimo de los vehículos y el cumplimiento estricto de la documentación.



Restricciones y medidas para el lunes festivo

Para mitigar la congestión, se han establecido medidas de tráfico que afectan principalmente al transporte de carga y a los vehículos particulares en Bogotá:

Vehículos de carga (más de 3.4 toneladas): Tendrán restricción este viernes desde las 3:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche. El sábado de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y el lunes festivo durante casi todo el día en los principales corredores del país.



Pico y placa regional

Aplicará únicamente el lunes festivo para el ingreso a Bogotá. Los vehículos con placa terminada en número par podrán entrar de 12:00 del medio día a 4:00 de la tarde., mientras que los de placa terminada en número impar lo harán de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche.

