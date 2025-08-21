Van 176 muertos en siniestros viales en Medellín: la víctima más reciente es una adulta mayor

Van 176 muertos en siniestros viales en Medellín este año. La más reciente víctima fue una adulta mayor que murió arrollada por una moto.

Según el informe, la motocicleta sigue siendo el vehículo con mayor incidencia en las fatalidades, con 99 muertes, mientras que los peatones representan el 65 % de las víctimas.

La siniestralidad en las vías del Distrito sigue siendo un factor de especial atención para las autoridades, pues, según el Observatorio de Movilidad de Medellín, en lo corrido de 2025 se han reportado 176 muertes por siniestros viales y más de 17.000 personas heridas.

Aunque hay una reducción del 9,7% en fallecidos frente al mismo periodo de 2024, sigue siendo preocupante la cantidad de personas que mueren en las vías de la capital antioqueña.

La víctima más reciente es una mujer de 77 años, quien perdió la vida tras ser atropellada por una motocicleta mientras cruzaba la vía. En el hecho también resultó herida la acompañante del motociclista, que sufrió heridas en una pierna y fue trasladada a un centro asistencial.

Entre las hipótesis más comunes de los siniestros se encuentran el exceso de velocidad, la imprudencia de los peatones al cruzar sin observar y la desobediencia a las normas de tránsito.

Es de anotar que el año pasado se reportaron más de 14 mil heridos, una diferencia del 21, 7 %, lo que significa que 3.000 personas más han resultado heridas este año las vías de la ciudad.